Россиянин пришел в детский сад и убил бывшую жену

В республике Башкортостан 49-летний местный житель пришел в детский сад, где работала воспитателем его бывшая жена и убил ее. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Преступление произошло в селе Старые Киешки Кармаскалинского района республики. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. По версии следствия, днем 17 ноября он напал с ножом на 47-летнюю женщину и нанес ей не менее трех ударов. После этого подозреваемый попытался скрыться, но его задержал учитель физкультуры из школы, находящейся в одном здании с детским садом.

Мотивом убийства стала ревность. Преступление произошло, когда учащиеся школы и воспитанники детского сада находились в других помещениях.

Потерпевшая от полученных ранений скончалась в машине скорой помощи. В отношении ее бывшего супруга возбуждено уголовное дело об убийстве. Ему предъявлено обвинение, решается вопрос об аресте.