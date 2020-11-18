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Россиянин пришел в детский сад и убил бывшую жену

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Фото: sledcom.ru

В республике Башкортостан 49-летний местный житель пришел в детский сад, где работала воспитателем его бывшая жена и убил ее. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

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Преступление произошло в селе Старые Киешки Кармаскалинского района республики. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. По версии следствия, днем 17 ноября он напал с ножом на 47-летнюю женщину и нанес ей не менее трех ударов. После этого подозреваемый попытался скрыться, но его задержал учитель физкультуры из школы, находящейся в одном здании с детским садом.

Мотивом убийства стала ревность. Преступление произошло, когда учащиеся школы и воспитанники детского сада находились в других помещениях.

Потерпевшая от полученных ранений скончалась в машине скорой помощи. В отношении ее бывшего супруга возбуждено уголовное дело об убийстве. Ему предъявлено обвинение, решается вопрос об аресте.

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