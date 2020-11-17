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В московской квартире обнаружили тела двух детей

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Фото: Игорь Катаев / РИА Новости

Тела двух детей были обнаружены в московской квартире на северо-востоке города. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель ГСУ Следственного комитета России (СКР) по Москве Юлия Иванова.

«Вечером 17 ноября в квартире жилого дома по улице Тайнинской обнаружены тела двух малолетних детей. С ними находилась мама», — сообщила она.

Представитель СКР отметила, что в настоящий момент проводится доследственная проверка. На место происшествия выехал руководитель главного следственного управления по Москве Андрей Стрижов.

Тела двух детей 2015 и 2017 годов рождения обнаружил их отец, который вернулся домой. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. На причастность к совершению преступления проверяется мать малолетних, с которой в настоящее время работают следователи.

Прокуратура Москвы организовала проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних в связи с обнаружением тел детей. Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а» и «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц, в том числе малолетнего»).

В октябре в подмосковном Пушкино школьная учительница повесила в квартире четырехлетнего сына. Тело ребенка обнаружил вернувшийся домой отец. В семье воспитываются еще трое детей. Мотивы совершенного поступка 43-летняя женщина объяснить не смогла. Ей будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

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