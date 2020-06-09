Воспитательница российского детсада убила себя и троих своих детей

Жительница Элисты, работавшая воспитательницей в детском саду, покончила с собой. В запертой изнутри квартире были тела трех малолетних детей с множественными ножевыми ранениями, сообщила прокуратура Калмыкии.

По предварительным данным следствия, женщина нанесла смертельные ранения своим детям, а затем убила себя.

Трупы обнаружил вернувшийся домой отец семейства во вторник, 8 июня. Причины произошедшего выясняются.

Матери было 35 лет, детям — 7 и 11 лет, младшему четыре месяца. По информации ТАСС, на работе россиянка была на хорошем счету. Семья не состояла на учете в органах соцзащиты или опеки. Уполномоченная по правам ребенка в Калмыкии Ольга Умгаева в разговоре с РИА Новости отметила, что, предположительно, погибшая страдала от послеродовой депрессии.

Ранее сообщалось, что мать и трое детей были убиты неизвестными в частном доме в Элисте.

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