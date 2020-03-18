Многодетная россиянка выбрала одного из детей для издевательств и в итоге убила

Суд в Иваново приговорил к 2,5 годам общего режима местную жительницу, которая издевалась над своей дочерью и в итоге фактически убила, доведя до смерти. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя управления Следственного комитета по взаимодействию со СМИ Ирина Котова.

У 35-летней женщины было пятеро детей от разных мужчин. Средняя девочка от нынешнего мужа имела тяжелое заболевание, требующее регулярного лечения. Многодетная мать выбрала ее своей жертвой из-за личной неприязни, уточнила Котова.

Следствие и суд установили, что россиянка специально не давала ребенку необходимые лекарства, пропускала визиты к врачам, плохо кормила и не ухаживала за ней. Из-за этого болезнь прогрессировала, начались осложнения. Осенью 2018 года во время занятий гимнастикой родительница ударила девочку по ноге и сломала ей две кости правой голени. К врачу она ее не отвезла, адекватного лечения с ее стороны не было. 13 декабря ребенок умер.

Россиянка признана виновной по части 1 статьи 118 УК РФ («Причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности»), части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию»).

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