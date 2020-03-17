Стали известны обстоятельства смерти найденной со следами побоев россиянки

Жительница Москвы, чье тело несколько дней пролежало в квартире с маленьким ребенком, незадолго до смерти говорила соседям об опасениях из-за приезда отца ее дочери, сообщает «Московский комсомолец».

Один из жильцов подъезда, где проживала 27-летняя погибшая, рассказал изданию, что 13 марта женщина подходила к нему и взволнованно говорила о приехавшем к ней бывшем любовнике, с которым у них общий годовалый ребенок. Она сказала, что тот отказывается уходить, угрожает, а сама она боится возвращаться домой. Сосед вызвал полицию, приехавшие на вызов сотрудники МВД предупредили, что долго держать задержанного в отделении не смогут.

Когда мужчина вернулся из полиции, то вырвал россиянке электропроводку в щитке. Женщина снова пожаловалась собеседнику издания, что боится оставаться с экс-возлюбленным вдвоем, и он ей постоянно угрожает. Сосед снова позвонил полицейским. Вместе они поднялись к квартире гражданки, но им никто не открыл, внутри было тихо. На телефонные звонки она не отвечала.

«Я предположил, что могло произойти что-то страшное, и надо вскрыть дверь. Однако полицейские ответили мне отказом и уехали», — вспоминал жилец дома.

Следующие несколько дней он пытался дозвониться до женщины, но никто не отвечал. На третий день соседи попросили брата навестить ее. Когда родственник не смог выйти с ней на связь и попасть в квартиру, он позвонил в полицию. В итоге по просьбе полицейских приехали спасатели и вскрыли дверь. Внутри были маленькая девочка с отцом и безжизненное тело ее матери. По данным МВД, причиной смерти стала тупая травма живота.

Ребенка госпитализировали в больницу с сыпью и признаками вирусной инфекции. Ее передадут под временную опеку тете. Отца доставили в полицию.

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