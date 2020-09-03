В Германии в квартире нашли тела пятерых детей

В квартире жилого дома в немецком городе Золинген, административный округ Дюссельдорф, полицейские нашли тела пятерых детей. Об этом в четверг, 3 сентября, пишет газета Rheinische Post.

На месте ЧП были найдены тела трех девочек и двух мальчиков в возрасте от 18 месяцев до восьми лет. Причина смерти несовершеннолетних пока не раскрывается. Утверждается также, что в этой семье есть шестой ребенок — 11-летний мальчик, который живет с родственниками его 27-летней матери.

По словам соседки, утром она слышала громкую музыку из этой квартиры. О семье женщина знает немного, так как познакомилась с ними недавно.

Предполагается, что мать несовершеннолетних могла быть причастна к их убийству и хотела покончить с собой на главном железнодорожном вокзале Дюссельдорфа. Ее госпитализировали с многочисленными травмами.

Начальник районной полиции Маркус Рерль назвал произошедшее «абсолютно устрашающим» инцидентом. Мэр города Золинген Тим Курцбах заявил, что временно прерывает избирательную кампанию в связи с этими событиями.

В июне сообщалось, что в жители города Сан-Антонио, штат Техас, нашли в автомобиле тела шестерых людей, среди которых четверо детей в возрасте от 11 месяцев до четырех лет. Произошло массовое самоубийство. Начальник полиции отметил, что около входной двери лежала записка, на которой было написано: «Тела внутри дома, животные были в морозильной камере».