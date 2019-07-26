Таинственно исчезнувшую 35 лет назад девочку нашли мертвой

В США обнаружили останки девочки, почти 35 лет назад таинственно пропавшей из дома в округе Уэлд в штате Колорадо. Об этом рассказали 25 июля представители полиции, сообщает CNN.

По данным правоохранительных органов, тело обнаружили 23 июля рабочие, рывшие котлован для прокладки трубопровода. На основании найденных на месте происшествия доказательств и экспертизы было установлено, что останки принадлежат 12-летней Джонелль Мэтьюз (Jonelle Matthews). Сейчас ей было бы 47 лет.

Девочка пропала 20 декабря 1984 года. В последний раз ее видели около восьми часов вечера, когда она входила к себе домой. В тот день в школе был концерт хора, девочку до дома после него подвезли друг и его отец. Родители Джонелль пришли домой около 22 часов и обнаружили, что входная дверь дома открыта, туфли девочки находятся возле стула, а чулки брошены на диван. Самой ее нигде не было.

В 1985 году исчезновение Джонелль упоминал в своей речи занимавший тогда пост президента США Рональд Рейган. Он попросил издательства печатать в газетах информацию о пропавших детях, чтобы хоть как-то помочь их родителям.

В конце июня сообщалось, что тело пропавшего 10 лет назад в США продавца нашли за холодильником в магазине, где он работал.

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