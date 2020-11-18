Раскрыты подробности гибели двух детей в московской квартире

Тела двух детей, которые обнаружили в московской квартире на северо-востоке города, нашел их отец, а мать находилась в неадекватном состоянии. Такие подробности раскрыл телеканал РЕН ТВ.

По его данным, мужчина вернулся домой с работы и начал стучать в дверь, потому что забыл ключи, но ему никто не открыл. Тогда он вернулся на работу за ключами. Открыв дверь квартиры, он обнаружил тела детей на кровати.

При этом 26-летняя мать детей находилась в квартире в неадекватном состоянии. Она употребляла пиво. В мусорной корзине нашли банку из-под алкогольного напитка. Сейчас ее проверяют на другие вещества. Следствие не исключает, что она могла задушить или отравить детей.

Женщина также пожаловалась на подавленное моральное состояние и обратилась к врачам из-за расстройства личности. С отцом детей она развелась в сентябре, но пара продолжала жить под одной крышей.

Ранее сообщалось, что Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а» и «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц, в том числе малолетнего»). Также прокуратура Москвы организовала проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних в связи с обнаружением тел детей.