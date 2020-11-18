Выставивший Boeing 757 на «Авито» россиянин раскрыл обстоятельства продажи

Россиянин, выставивший на «Авито» пассажирский двухмоторный узкофюзеляжный самолет Boeing 757-230, раскрыл причины и обстоятельства продажи товара. Об этом он рассказал «Комсомольской правде».

По его словам, воздушное судно продается в рамках арбитражного делопроизводства.

«Авиакомпания "ВИМ-Авиа" объявила на 4 декабря торги по продаже двух самолетов Boeing-757-200. Один за 750 миллионов рублей, второй вот за 262 миллиона рублей», — уточнил собеседник издания.

В свою очередь, авиаэксперт Александр Романов отметил, что лайнер с большой вероятностью уже не пригоден для полетов и после его приобретения у нового владельца могут возникнуть трудности с получением необходимых документов.

«На запчасти его разобрать и использовать нельзя. Его можно использовать только в музее или поставить где-то на частной территории», — пояснил специалист, добавив, что, к примеру, внутри отремонтированного корпуса самолета можно разместить кинотеатр или банкетный зал.

Романов также сообщил, что изначальная стоимость Boeing 757, вероятно, составляла около 50 миллионов долларов.

О продаже Boeing 757-230 на «Авито» стало известно 17 ноября. В заметке было указано, что воздушное судно было произведено в 1993 году и в последний раз подвергалось ремонту в 2015-м. Общая наработка лайнера с начала использования — более 75 тысяч часов. Цена товара составляет 262 миллиона рублей.