Педиатр предупредила об опасности масок для детей

Ношение маски опасно для ребенка до шести лет по причине недостаточно развитой бронхо-легочной системы, из-за чего дыхание может быть затруднено. Дети до года могут умереть из-за маски. Об этом в разговоре с URA.RU предупредила член Союза педиатров России, основатель Центра формирования здорового образа жизни, главный редактор журнала «Современное здоровье» Ирина Добрецова.

«Детям до шести лет маски носить нельзя. Общепринятый мировой опыт — ношение масок с шести лет», — сказала врач.

Она отметила, что маска причиняет ребенку дискомфорт и нарушает поступление кислорода даже на улице. Она же может стать причиной синдрома внезапной смерти младенца. «Незрелая дыхательная система, ребенок может, например, не так повернуться. На них точно нельзя ничего надевать», — уточнила Добрецова.

По ее словам, средства индивидуальной защиты не защитят детей от вируса, но подвергнут их еще большему риску заражения. Во-первых, потому что ребенок будет трогать лицо грязными руками. Во-вторых, маска создает парниковый эффект в носовой полости, и при недозрелой дыхательной системе бактерии будут активнее размножаться. В-третьих, от недостатка воздуха и дыхания через рот в легкие будет поступать холодный воздух. В результате дети начинают чаще болеть.

Педиатр добавила, что надевать маску ребенку можно лишь ненадолго. Например, минут на 15 в месте большого скопления людей.

Об опасности масок для детей ранее предупреждали в Минздраве. Там рекомендовали не надевать их ребенку младше трех лет.