Крупнейших производителей пальмового масла уличили в насилии над женщинами

Плантации в Индонезии и Малайзии, поставляющие пальмовое масло крупнейшим в мире производителям парфюмерии, уличили в нарушении прав человека: женщины, работающие на них, сталкиваются с жестоким обращением, угрозами и даже изнасилованиями. Информацию об этом раскрыло расследование агентства Associated Press.

В индустрии добычи пальмового масла именно на работников-женщин зачастую приходится самый вредный для здоровья труд, включая переноску тяжестей и работу с опасными для здоровья пестицидами без надлежащей защиты. При этом они не могут себе позволить медицинское обслуживание, а некоторые и вовсе работают почти без зарплаты из-за неестественно завышенных дневных нормативов.

При этом на производстве они регулярно подвергаются оскорблениям, угрозам, приставаниям и даже изнасилованиям — и предполагаемые насильники чаще всего остаются безнаказанными. Часто подобные инциденты заканчиваются тем, что от женщины и ее семьи просто откупаются. В некоторых случаях (чаще всего при беременности) родители жертв заставляют их выходить за насильников замуж, чтобы избежать «позора».

Продукция плантаций, на которых царят такие порядки, активно используется в производстве многими западными брендами — пальмовое масло от этих поставщиков. В списке такие известные фирмы, как L’Oréal, Unilever, Procter & Gamble, Avon и Johnson & Johnson.

Малайзия и Индонезия — крупнейшие поставщики пальмового масла, оно составляет значительный процент их экспорта. В сентябре сообщалось, что в условиях вызванного пандемией экономического кризиса малайзийские производители стали использовать труд заключенных.