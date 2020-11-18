Бывшему вице-спикеру парламента Армении предъявили обвинения

Бывшему вице-спикеру Национального собрания Армении, пресс-секретарю Республиканской партии Эдуарду Шармазанову предъявили обвинения. Он был вызван в Специальную следственную службу, передает в среду, 18 ноября, «Sputnik Армения».

Шармазанов обвиняется по статье «Организация и проведение собраний в нарушение закона». Бывший вице-спикер парламента заявил, что не признает вины, и отказался давать показания. Политик был задержан на прошлой неделе, но отпущен на следующий день.

В Ереване с 10 ноября проходят митинги с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который принял совместное с Россией и Азербайджаном заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Согласно документу, под контролем Баку остаются территории непризнанной республики, занятые азербайджанской армией в ходе боев, в том числе город Шуши, имеющий стратегическое значение. До 1 декабря Азербайджан получит еще три района. В регионе будут действовать российские миротворцы.

В Баку расценили случившееся как победу. В Армении протестующие обвиняют власти в предательстве. Сам Пашинян заявил, что чист перед народом.