Определена лучшая продолжительность сна для долголетия

Ученые из Тулейнского университета в Новом Орлеане, США, выяснили, что продолжительность сна имеет решающее значение для защиты от сердечной недостаточности. Об этом пишет издание Express.

Специалисты заявили, что у людей с наиболее здоровым режимом сна риск сердечных заболеваний значительно ниже. Таким образом, лучшей продолжительностью сна для долголетия ученые определили от семи до восьми часов каждую ночь.

В ходе исследования ученые наблюдали за 408 802 людьми в возрасте от 37 до 73 лет, при этом у 5221 из них была обнаружена сердечная недостаточность. Оказалось, что у них были проблемы со сном: одни мучались от бессонницы, другие часто просыпались по ночам из-за собственного храпа, у третьих продолжительность сна была слишком короткой.

В августе специалисты выяснили, что для того, чтобы восстановиться, днем достаточно поспать всего 20 минут. Если спать дольше 20 минут, сон станет глубоким. Нужно время для того, чтобы выйти из него полностью. Кроме того, если у человека ненормированный рабочий день, то час сна будет ему на пользу. Также при расчете времени дневного сна нужно иметь в виду и время на то, чтобы прийти в себя. Это особенно актуально для людей, чья работа связана с риском — рабочих заводов или водителей.