Пациент с COVID-19 сказал родственникам «мне не так уж плохо» и умер

В английском городе Гримсби, графство Линкольншир, 89-летний пациент с COVID-19 умер через несколько часов после того, как сказал родным, что ему «не так уж плохо». Его историей поделилось издание Metro.

Сын покойного Джима Мой (Jim Moy) Мишель утверждает, что мужчина долгое время не выходил никуда из дома. Он только один раз выезжал в больницу, чтобы пройти исследование. Его сопровождал сын, но его тест на COVID-19 оказался отрицательным.

В субботу, 14 октября, Джим последний раз вышел с родственниками на связь. Он сделал видеозвонок с больничной койки и сообщил, что чувствует себя сносно. Через несколько часов семье пациента позвонили из больницы и сказали, что ему осталось жить несколько минут. Родственники не смогли связаться с Джимом и не имели возможности приехать, так как были вынуждены соблюдать карантин.

Мишель признается, что понятия не имеет, как организовывать похороны. Жена покойного и его дочь заражены COVID-19 и не могут выйти из дома, пока не выздоровеют. Внук и правнук живут в Шотландии и не могут приехать из-за ограничений, введенных из-за пандемии. «Мы все в слезах, потому что ничего нельзя сделать. Это кошмар», — описал ситуацию англичанин.

Ранее сообщалось, что в индонезийской провинции Северная Суматра больная COVID-19 беременная пациентка была вынуждена рожать без медицинской помощи. Ее оставили одну в палате на 45 минут, в течение которых она родила здоровую девочку.