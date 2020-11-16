Мужчина переболел COVID-19 и был вынужден заново учиться ходить

Заразившийся COVID-19 в марте 2020 года таксист из Великобритании вернулся домой после семи месяцев в больнице. Как сообщает издание Daily Mail, он был вынужден заново учиться ходить.

56-летний Али Сакаллиоглу (Ali Sakallioglu), страдающий диабетом первого типа, начал испытывать первые симптомы новой коронавирусной инфекции в конце марта. Он позвонил в скорую помощь, и ему дали совет самоизолироваться дома. Таксист так и сделал, но его состояние продолжало ухудшаться, а в начале апреля его госпитализировали.

В больнице британца поместили на аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Состояние Сакаллиоглу было критическим: у него случился сердечный приступ, инсульт и коллапс легких, а также развилась полиорганная недостаточность и сепсис. Пациента перевезли в другую больницу, где провели ему операцию на сердце и поместили в искусственную кому на три месяца.

Когда британец пришел в себя, его перевели в дом престарелых, где он заново учился ходить. Только 11 ноября, после 222 дней, проведенных в медицинских учреждениях, он вернулся домой. Сакаллиоглу надеется, что сможет полностью восстановиться и вернуться к работе таксиста.

Ранее сообщалось, что излечившийся от COVID-19 пациент лишился фаланг восьми пальцев на руках из-за болезни. Их пришлось ампутировать из-за нарушения кровотока: больной долгое время провел в реанимации, у него развился сепсис, полиорганная недостаточность и стафилококковая инфекция.