Мужчина заболел COVID-19 и лишился восьми пальцев на руках

Излечившийся от COVID-19 пациент лишился фаланг восьми пальцев на руках из-за болезни. Его историю рассказало издание People.

53-летний Грегг Гарфилд (Gregg Garfield) заразился COVID-19 в феврале 2020 года во время поездки в Италию, где он с друзьями катался на горных лыжах. Мужчина почувствовал себя плохо еще в поездке и по прибытию домой в Лос-Анджелес пожаловался на симптомы семейному доктору. Врачу удалось убедить местные власти выделить Гарфилду один из немногих имевшихся в наличии тестов на COVID-19, он оказался положительным. Американца госпитализировали с жалобами на невозможность дышать и боль в легких.

Спустя два дня Гарфилда подключили к автомату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). У пациента начались осложнения: его давление резко упало, у него развился сепсис, полиорганная недостаточность и стафилококковая инфекция. Медики боролись за его жизнь изо всех сил, но давали один шанс к 100, что он выживет.

В начале апреля пациента перевели в обычную палату из реанимации. Он потерял 22 килограмма, три пальца на его ногах почернели, а верхние фаланги восьми пальцев на руках пришлось ампутировать из-за нарушения кровотока. Через 64 дня после госпитализации Гарфилда выписали из больницы.

После этого ему сделали семь операций по восстановлению пальцев ног и рук. Американец каждый день тренируется на эллипсоиде, чтобы укрепить легкие. Гарфилд считает себя «самым везучим человеком на Земле» и планирует снова встать на горные лыжи в декабре. Мужчина призывает соотечественников соблюдать все ограничения из-за пандемии COVID-19 и гордится тем, что благодаря ему врачи в Лос-Анджелесе поняли, как лечить больных новой коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что учительница из британского города Белфаст, Северная Ирландия, переболевшая COVID-19, была вынуждена бросить работу, так как уже восемь месяцев не может вылечиться. У нее получается работать только два-три часа в день, остальное время ей приходится отдыхать.