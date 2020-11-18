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Бывший президент Польши поведал о заработках США на ссорах его страны с Россией

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Лех Валенса
Лех Валенса
Фото: Matej Leskovsek / Reuters

Бывший президент Польши Лех Валенса рассказал в интервью РИА Новости, как на ссорах России и Польши зарабатывают США.

«Господь Бог так решил, что мы соседи. И мы не сможем перенести ни Россию, ни Польшу с их мест (...) Наши ссоры приводят к тому, что на нас зарабатывает третий», — поведал бывший глава государства. Он уточнил, что имеет в виду несколько стран, включая США.

В частности, Валенса раскритиковал решение нынешних польских лидеров покупать американский сжиженный газ вместо российского. «От Гданьска всегда будет ближе до Москвы, чем до Вашингтона», — напомнил политик, рассуждая о выгоде. Он также назвал нынешнего президента Польши Анджея Дуду «несчастьем для страны».

Ранее Валенса говорил, что Польше следует примириться с Россией. По его словам, «эпоха раздела границ» уже давно прошла, уступив место эпохе дискуссий, которая предполагает уже совершенно другие решения.

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