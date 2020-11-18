Миллиардер-затворник нажился на пандемии

Польский миллиардер и основатель сети продуктовых магазинов Dino Томаш Биернаки (Tomasz Biernacki), который предпочитает вести затворнический образ жизни, нажился на пандемии коронавируса. Как сообщает Bloomberg, в этом году акции фирмы подскочили на рекордные 88 процентов, что стало одним из самых высоких показателей индекса Stoxx Europe 600.

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Локдаун и самоизоляция сыграли польскому ретейлеру на руку: покупатели устремились в магазины, чтобы пополнить запасы еды. В первую очередь с полок сметают консервы, мыло и молоко длительного хранения. С 2015 года Dino утроила свою прибыль, а фирменная сеть магазинов выросла в 12 раз. Состояние ее основателя сейчас оценивается в 3,6 миллиарда долларов.

Dibo основана в 1999 году. С момента дебюта на бирже в 2017-м акции выросли почти в восемь раз, в результате чего рыночная стоимость компании достигла 7 миллиардов долларов. По состоянию на конец сентября у ретейлера был 1371 магазин.

Еще одна продуктовая фирма, которая смогла получить выгоду на фоне локдауна, — корейская CJ CheilJedang, производящая готовую еду. Ее акции выросли на 135 процентов, начиная с марта. Среди готовых продуктов лучше всего продавалась замороженная пицца и пельмени.

Один из лидеров непродовольственного ретейла — Mattel, Inc. За третий квартал года рост продаж кукол Бабри достиг рекорда. Увеличение продаж связано с карантинными мерами по всему миру, включая закрытие школ и дошкольных учреждений. Родители пытаются развлечь своих детей, чтобы они не злоупотребляли компьютером.