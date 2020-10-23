Производитель кукол Барби нажился на коронавирусе, продажи кукол рекордно выросли. Об этом пишет The Wall Street Journal.

За третий квартал года рост продаж флагманской игрушки компании Mattel, Inc.составил 29 процентов. Уточняется, что это является рекордным показателем компании за как минимум 20 лет.

По оценке аналитиков, увеличение продаж связано с карантинными мерами по всему миру, включая закрытие школ и дошкольных учреждений. Родители пытаются развлечь своих детей и, чтобы не злоупотреблять компьютером, многие выбирают детям известные и знакомые им самим игрушки.

В июле Mattel, Inc. анонсировала выпуск набора из кукол Барби, приуроченного к предстоящим выборам президента США.

Линейка Barbie 2020 будет включать в себя четырех кукол, каждая из которых связана с общественными и руководящими должностями: кандидат, менеджер компании, сборщик средств и избиратель. Как заявляет производитель, цель запуска — воспитать у девочек интерес к формированию будущего американского общества.