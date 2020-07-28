Производитель готовой еды нажился на коронавирусе

Компания CJ CheilJedang из Южной Кореи нажилась на коронавирусе — акции производителя готовой еды выросли на 135 процентов, начиная с марта нынешнего года. Об этом во вторник, 28 июля, сообщает Bloomberg.

Причиной такого явления стал повышенный спрос на готовую еду во время режима самоизоляции и ограничительных мер. Наибольший спрос зафиксирован в США и Китае. Среди готовых продуктов лучше всего продавалась замороженная пицца и пельмени. В 2019 году объемы продаж таких товаров на американском рынке выросли на 50 процентов по сравнению с 2018-м. Показатели оказались выше, чем в самой Южной Корее.

В мае сообщалось, что из-за пандемии коронавируса мясо в США оказалось недоступным для простых американцев, превратившись в еду для богачей. Объемы переработки сырья упали — это отразилось на ассортименте обычных продуктовых магазинов, в которых начали пустеть полки. В то же время ситуация не изменилась на рынке дорогого сегмента. В данном случае речь идет об органическом мясе, которое может стоить вдвое дороже обычного.