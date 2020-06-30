Названы преимущества микроволновки перед плитой и духовкой

Микроволновая печь имеет преимущества перед обычной плитой и духовкой. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала эксперт по питанию, доктор биологических наук Ольга Багрянцева.

Так, волны проникают глубоко в пищу и быстрее нагревают ее, сокращается время приготовления. Помимо этого еда из СВЧ-печи по своей внутренней структуре и питательной ценности не отличается от пищи, которую готовили на огне.

Однако диетическую еду лучше готовить именно в микроволновке: в этом случае на пище не образуется золотистая корочка. «Она содержит вещества, которые могут негативно повлиять на здоровье человека. Это бензапирен, бензантрацен и другие», — заявила Багрянцева.

Специалист также напомнила о продуктах, которые нельзя готовить в СВЧ-печи. Так, в ней нельзя варить яйца, поскольку они взрываются при нагревании, нагревать продукты в пленке, а также в металлических контейнерах — при таком условии возникает разряд, и микроволновка может сгореть.

Ранее эколог Антон Ястребцев заявил, что вред от использования микроволновых печей сильно преувеличен. По его словам, внутри печи вырабатывается электромагнитное излучение высокой частоты, которое не оставляет никаких следов на пище. Тем не менее СВЧ-печь испускает слабое электромагнитное излучение, как и любой другой электрический прибор. Поэтому, когда микроволновка включена, стоит отходить от нее на полтора-два метра.

В апреле диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые нельзя разогревать в микроволновой печи. Она объяснила, что витамин C в микроволновке разрушается до безвредных компонентов, а нерафинированные масла окисляются и превращаются в канцероген. Специалист предостерегла от разогревания овощей и зелени: они могут содержать в себе нитраты, которые при нагреве превращаются в токсичный нитрозамин. Также не стоит грече в СВЧ-печи диетическую газировку: в нее добавляют сахарозаменитель аспартам, который после воздействия высокой температуры превращается в формальдегид, сравнимый по токсичности с мышьяком.

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