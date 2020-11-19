Россиянин выгнал всех из церкви, нырнул в купель и устроил странный ритуал

В поселке Красный Бор Ленинградской области местный житель забежал в одну из церквей, выгнал всех оттуда, нырнул в купель и устроил странный ритуал. Произошедшее попало на видео, его опубликовало издание 78.ru.

На записи, снятой снаружи, видно, как человек сидит в купели и просит прощения у Бога. «Помилуй, пожалуйста, грешного. Убить меня хотят. Служить верой и правдою буду, прости меня грешного, прости», — произносит он. Россияне за кадром обращаются к нему по имени Витек и просят впустить к себе.

В следующем кадре видно мужчину, который спрашивает автора ролика, знает ли он о запрете находиться в помещении купели. Получив ответ о разрешении батюшки, он просит помочь ему с уборкой и говорит, что «все хорошо, теперь мы едем домой».

По данным 78.ru, все произошло вечером 19 ноября. После того как пришел батюшка и удалось открыть двери, молодой человек убежал босиком в лес. Как пишет издание Baza, его пытались успокоить, вызывали полицию и психиатрическую бригаду, но он успел скрыться. Обстоятельства произошедшего выясняются.