На прикурившего от свечи в храме россиянина завели уголовное дело

Против российского подростка возбудили уголовное дело после того, как он прикурил сигарету от свечи в кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери в Чите, сообщается на сайте управления Следственного комитета по Забайкалью.

18-летний юноша подозревается в оскорблении чувств верующих (часть 2 статьи 148 УК). Следователи проводят расследование.

В конце июля молодой человек с друзьями выложил в TikTok и Instagram видеоролик из церкви. На кадрах двое подростков матерятся, заходят в храм, один из них крестится перед иконой, прикуривает сигарету от свечи на алтаре и затягивается. Перед этим товарищ сообщил ему на видео, что такое поведение считается преступлением.

Свои действия подросток объяснил глупостью. По его словам, видео он снял ради хайпа и просто для себя. Он извинился перед всеми, кого мог оскорбить. По его словам, после публикации ролика ему поступали угрозы и оскорбления.