В России подросток прикурил от свечи в церкви на видео и заинтересовал полицию

Забайкальский рабочий

Подростки из Читы сняли видео, как один из них прикурил сигарету от свечи в кафедральном соборе Казанской иконы Божьей матери. Соответствующий ролик они выложили в социальные сети TikTok и Instagram, сообщает «Чита.ру».

На распространенных кадрах двое подростков, матерясь, заходят в собор. Один из них крестится перед входом. Второй в это время смеется и говорит, что прикурить от свечи — преступление. Затем подросток еще раз крестится перед иконой, а после — прикуривает сигарету от свечи в храме и затягивается.

Запись собрала около одной тысячи просмотров и семь лайков в TikTok. Автор прокомментировал, что видео было снято только ради его подписчиков, и призвал людей подписаться, если они хотят видеть больше подобного контента. Отмечается, что в настоящее время ролик удален из сети.

Однако видеозаписью уже успела заинтересоваться полиция Забайкальского края. Правоохранители начали проверку по факту размещения в соцсетях данной видеозаписи, передает РИА Новости. В ведомстве уточнили, что подростки еще не найдены.