В сети удивились бесплатной церкви РПЦ за рубежом

Пользователь развлекательного портала «Пикабу» с ником Andreas1408 рассказал, как удивился, когда обнаружил в австрийском Зальцбурге православную церковь, в котором все услуги бесплатны.

Мужчина отметил, что здание церкви выглядит «не очень православно». «Маленькое, невзрачное, скрыто за многоэтажными зданиями, подъезд с односторонним движением и даже сквер не снесли чтоб его построить. Купол уж неприлично маленький. Внутри все более чем скромно. Храм похож больше на протестантский из за своей подчеркнутой скромности», — описал он увиденное. При этом приход церкви достаточно велик, а служба проходят регулярно. Кроме того, при церкви есть хор и приходская школа, в которой обучают русскому языку, литературе и истории.

«Но самое удивительное — это то, что ВСЕ БЕСПЛАТНО. Да — да крестины, литургия, за здравие, за упокой... и что там еще. Ни за что платить не надо. Есть только ящичек для пожертвований в углу, брось сколько не жалко. И ДАЖЕ СВЕЧКИ МОЖНО СВОИ НЕСТИ... ДА Б***. ДАЖЕ ИЗ ДРУГОЙ ЦЕРКВИ МОЖНО ПРИНЕСТИ», — изумился посетитель, отметив, что был приятно удивлен и «даже в бога почти поверил». Andreas1408 подчеркнул, что австрийские законы запрещают коммерческую деятельность в религиозных учреждениях.

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Комментаторы с иронией отнеслись к разнице между российскими и австрийскими православными церквями. «Бесплатные свечи в церкви? Это оскорбление чувств верующих, за это уголовка», — в написал посетитель сайта с ником gr75. «Вы что бесы, хотите как в Австрии?» — пошутил пользователь Ghost.Runet. Его комментарий оказался самым залайканным.

«Вот потому там все марихуаной обколются, потому что со своими свечками в церкви ходят. И батюшки ездят на богомерзких повозках типа Volkswagen Golf, а не на богоугодных колесницах вроде Lexus», — продолжил lexxlm.

Пользователи посетовали, что в других странах церковь не только не берет денег за свои услуги, но находится ближе к народу.

Юзер Wwyn рассказал, что одна из немецких церквей бесплатно организует прихожанам досуг, а вместо «литургий, икон и псалмов» устраивает концерты, на которых не только славят бога, но и исполняют собственные песни «на хорошие темы с хорошим смыслом». По его словам, прихожане не испытывают никакого давления, им нравится быть частью прихода, так же, как и их детям.

Ранее в июне жительнице Перми запретили использовать в храме принесенную с собой свечу. Как сообщила прихожанка, сотрудница храма объяснила ей, что свеча ей не поможет и ей «не будет благословения». Секретарь Пермской епархии Андрей Литовка разъяснил, что церковь — это не «что-то бесплатное», у нее есть свои потребности и статьи расходов: на электричество, отопление, зарплаты сотрудников.

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