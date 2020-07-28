Прикуривший от свечи в соборе российский подросток объяснился

Российский подросток, прикуривший сигарету от свечи в кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери в Чите, объяснил свой поступок. Видео со словами молодого человека опубликовано в Telegram-канале НТВ.

«Я это сделал даже не ради хайпа, просто для себя. По своей глупости, тупости», — заявил парень. Он также извинился перед всеми, кто увидел видео, и заверил, что не хотел никого оскорбить. Кроме того, подросток рассказал, что после публикации ролика получил угрозы и оскорбления от других людей.

Житель Читы вместе с друзьями выложил видео из церкви в социальные сети TikTok и Instagram, о чем стало известно 27 июля. На ролике видно, как двое подростков, матерясь, заходят в собор. Один из них крестится перед входом. Второй в это время смеется и говорит, что прикурить от свечи — преступление. Затем подросток еще раз крестится перед иконой, а после — прикуривает сигарету от свечи в храме и затягивается.

Автор прокомментировал, что видео было снято только ради его подписчиков, и призвал людей подписаться, если они хотят видеть больше подобного контента. Сейчас ролик удален из соцсетей. Известно, что видеозаписью успела заинтересоваться полиция Забайкальского края, хотя ролик собрал всего около тысячи просмотров в TikTok.