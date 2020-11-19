Россиянка назвала «не вызывающий желания вернуться» курорт Крыма

Российская туристка назвала Симеиз курортом, не вызывающим желания вернуться. Своими впечатлениями от крымского поселка она поделилась в блоге на платформе «Яндекс Дзен».

Как отметила путешественница, преимуществом курорта является природа: тисо-самшитовые рощи, чистое море и живописный вид на скалу Дива. На этом, по ее словам, достоинства Симеиза заканчиваются.

Главная проблема, отметила туристка, возникла с пляжами: один расположен далеко от поселка, и купаться там неудобно из-за камней на дне, а второй, хоть и красивый, но очень маленький.

«Он находится рядом со скалой, вход в море шикарный, вода прозрачная. Все бы прекрасно, но это самый маленький пляж, что я видела в Крыму! Была там, когда температура воздуха составляла 20 градусов тепла, и пляж был битком, что же там творится, когда жара!» — написала автор блога.

Кроме того, добавила путешественница, в Симеизе мало заведений общепита: в центре поселка работает три кафе с «московскими» ценами и сомнительным обслуживанием, а все остальные расположены неудобно, и у многих из них нет отзывов.

Прогуляться, по словам блогерши, в Симеизе тоже «негде»: во всем поселке есть всего одна короткая пешеходная зона, а на автомобиле по узким улочкам со слепыми поворотами и слабым освещением «лишний раз выезжать не хочется».

«Симеиз не вызвал у нас желания вернуться. Жаль, что до его посещения не видела подробных отзывов. Однозначно выбрали бы что-то другое!» — подытожила путешественница.

Ранее российский турист рассказал о преимуществах отдыха в Крыму в ноябре. В их числе оказался благоприятный климат, прозрачная морская вода и красивая осенняя природа.