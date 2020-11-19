Популярная в 90-х флисовая толстовка вернулась в моду

Популярные модели и блогерши начали массово публиковать снимки в толстовках из флиса, популярных в 1990-х годах, и запустили новый модный тренд. На размещенные в Instagram посты обратили внимание журналисты Metro.

Чаще всего описанный предмет одежды сочетают с джинсами, спортивными штанами, кроссовками и куртками. В то же время некоторые пользовательницы соцсетей предпочитают носить флисовые вещи с юбками, платьями и туфлями на каблуках.

Так, например, снимком в толстовке неоново-желтого цвета с черными и бирюзовыми вставками на рукавах поделилась стилистка Эмили Синдлев (Emili Sindlev).

В то же время модная блогерша Максин Вильде (Maxine Wylde) сфотографировалась в «флиске», выполненной в стиле пэтч-ворк из лоскутов сиреневого, бежевого и горчичного цветов. Свой образ она дополнила светло-розовым спортивным костюмом: кроп-топом и велосипедками.

Юзерша с никнеймом @bigking0720, в свою очередь, опубликовала кадр в описанной вещи белого цвета с черным карманом на груди и светло-серой кепке с темно-синим козырьком.

Отмечается, что в настоящий момент флисовая одежда появилась в ассортименте различных брендов: Topshop, Monki, The North Face, Urban Outfitters и Asos.

Ранее популярные в 90-х ботинки вновь вернулись в моду. Знаменитости все чаще появляются на публике в сапогах из кожи, которые в сети прозвали грубыми из-за высокой подошвы. В настоящий момент поклонницы моды предпочитают упомянутую обувь на платформе ботильонам на каблуках.