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Женщина рассказала о пугающей находке в горшке с комнатным растением

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Фото: Lisa Lunam

Жительница австралийского штата Квинсленд поделилась жутковатым открытием, которое она сделала, когда пересаживала комнатные растения. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Лиза Лунем (Lisa Lunam) обнаружила, что горшок, в котором росли ее каладиумы, вместо почвы заполнен человеческими волосами. Она сфотографировала пугающую находку и выложила снимок в Facebook.

Многие сочли горшок с волосами отвратительным, кто-то в шутку посоветовал ей позвать священника. Одна из женщин оставила комментарий, в котором предположила, что волосы попали в компост вместе с мусором. «Я всегда бросаю в компост волосы с расчески или из пылесоса», — сказала она.

Некоторые из тех, кто увидел горшок в соцсети, предположили, что волосы могут быть полезны для растений. «Они медленно отдают растению питательные вещества и азот, — написал один из комментаторов. — Как раз то, что ему нужно».

Ранее сообщалось, что горшок с комнатным растением спас 91-летнюю одинокую британку, которая получила травму и два дня не могла подняться с пола. Чтобы утолить голод, она ела землю из горшка.

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