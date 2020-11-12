Одинокая старушка два дня ела землю из горшка после падения и травмы

В английском графстве Вустершир 91-летняя одинокая женщина получила травму и два дня не могла подняться с пола. Об этом пишет издание Daily Mirror.

Розмари Фрэнк (Rosemary Frank) упала в своем доме и сломала запястье в трех местах. Следующие 48 часов женщина провела на полу своей спальни. Чтобы утолить голод, она ела землю из горшка с комнатным растением, которое подарил ее сын.

Старушку спас сотрудник транспортной компании Дерек Каудри (Derek Cowdry), который заметил, что она пропустила регулярный визит в парикмахерскую. Он зашел к ней, обнаружил ее в полубессознательном состоянии и вызвал скорую помощь. Когда Розмари Фрэнк доставили в больницу, она была крайне обезвожена и близка к гибели.

«Я не помню, как упала и получила травму, — утверждает женщина. — Знаю только, что если бы не Дерек, я бы умерла. Он спас мне жизнь, он — мой рыцарь в сияющих доспехах, и у меня нет слов, чтобы отблагодарить его за то, что он сделал».

В 2018 году сообщалось, что турист из американского штата Огайо отправился в поход к вулкану Сент-Хеленс и заблудился. В течение шести дней он питался дикими ягодами. Кроме того, мужчина убивал и ел донимавших его пчел.