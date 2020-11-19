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Россия проведет высокоскоростной интернет в Арктику за 65 миллиардов рублей

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Фото: Вера Костамо / РИА Новости

Россия проведет высокоскоростной интернет в Арктику за 65 миллиардов рублей. Об этом сообщает РБК.

Российские власти начали строительство трансарктической магистральной подводной волоконно-оптической линии связи от Мурманска до Владивостока. В нем принимают участие Министерство транспорта, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) и ФГУП «Росморпорт».

Отмечается, что контракт на строительство был подписан еще в 2019 году в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Реализация проекта обойдется государству в 65 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что «посольство» для продвижения туров в Арктику создадут в Архангельске. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский рассказал, что «посольство» станет многофункциональной эколого-просветительской площадкой, где представят информацию природе региона и морских путешествиях. Там же по мере развития доступных маршрутов будут продвигать туры в Арктику.

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