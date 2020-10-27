В Арктике установили сейсмостанцию для наблюдения за Северным морским путем

На острове Диксон в Арктике установили станцию для наблюдения за сейсмической обстановкой в районе Северного морского пути. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования России, передает ТАСС.

Станцию установили ученые лаборатории сейсмологии Федерального исследовательского центра изучения Арктики Уральского отделения РАН. Она располагается на территории геофизической станции Колба имени Ходова Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным специалистов, в Арктике каждый год регистрируется более тысячи землетрясений магнитудой от 1,5 до 5. Данные сейсмических станций используют в том числе для повышения точности локации землетрясений, уточнения эпицентров исторических землетрясений, исследования арктических акваторий России и перспективных для экономики территорий.

Ранее сообщалось, что ученые из Арктического и антарктического НИИ испытают акустический волнограф, разработанный в РАН. Устройство позволяет измерить толщину льда, оно поможет лучше понимать климатические условия Арктики и обеспечить безопасную навигацию в акватории Северного морского пути.