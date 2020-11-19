Силовые структуры
 
Последние новости
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило два миллиона
Нависшую над российским курортом «бороду» показали на видео
Названа самая стильная нация в Европе
Украина поставила новый рекорд по заражению коронавирусом
Собчак переоделась в осла и разыграла сына
Китайцы захотели нелегально получить вакцины от коронавируса
Девушка отрезала не понравившуюся ей ногу
Черчесов прокомментировал отсутствие Дзюбы в решающих матчах Лиги наций
Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве 
Раскрыто революционное средство против рака
Новости партнеров
Прослушать новость

Фехтовальщик Жером объяснил нападение с ножом на гостей Петербурга

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: change.org

Задержанный по подозрению в разбое фехтовальщик Дмитрий Круглов, известный как Жером, объяснил нападение с ножом на двух гостей Петербурга — граждан Азербайджана, которые были госпитализированы с тяжелыми ранениями. Об этом сообщает «Фонтанка».

Проект
Поколение выживших
Россия пережила лихие 90-е. Как беды сделали россиян сильнее?
Прочитать

Свою версию произошедших событий он рассказал своему другу Вадиму Петрову, который изложил ее в петиции на сайте Change.org с требованием освободить задержанного товарища.

Жером утверждает, что азербайджанцы сами на него напали, а он «отбивался как мог». Они подошли к нему на улице с вопросом «Закурить не найдется?» и стали «навязываться с типа дружескими объятиями», говоря ему «Эй, братан». Петербуржец хотел уйти, но обнаружил, что в кармане нет его телефона. «Я понял, что полезли обниматься не просто так, потребовал вернуть телефон. Они пошли в отказ, что ничего не брали, и завязалась потасовка», — объясняет он. По его словам, во время драки он пустил в ход штакетину и нож и впопыхах забрал два телефона, не разобрав какой его, и побежал домой. Он не стал обращаться в полицию, выяснив, что на месте потасовки не было камер видеонаблюдения.

Инцидент произошел 15 ноября. Прибывший наряд полиции нашел на месте преступления двоих пострадавших 44 и 52 лет. Их увезли в больницу в тяжелом состоянии с ножевыми ранениями живота и бедер. Напавшего на них они описали как длинноволосого блондина в пуховике. Возбуждено дело о разбое. Вечером 18 ноября оперативники задержали подозреваемого. Им оказался кузнец, реконструктор и фехтовальщик, известный как Жером. В результате обыска у него изъяли маузер, пару мушкетов, порох и 192 единицы холодного оружия, большая часть из которых шпаги, которые были выкованы им самим.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Отбивался как мог». Друг фехтовальщика, подозреваемого в нападении на южан, рассказал альтернативную версию событий
Фехтовальщик Жером напал с ножом и ранил двоих гостей Петербурга
Россиянин пришел в детский сад и убил бывшую жену
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0415 июля

МиГом разбогател

Российского чиновника обвинили в краже четырех самолетов-истребителей. Он провел в бегах девять лет
11:4417 ноября

Россиянка лишилась денег в погоне за карьерой в порно и замужеством

10:4717 ноября

Непризнанный вор в законе Валет впал в кому после драки со свояком

09:4517 ноября

Правозащитник рассказал об «особых условиях» в колонии для Ефремова

Силовые структуры00:0110 июля
Сергей Фургал

«Ничто не предвещало убийства»

Губернатора Фургала задержали за расправы над бизнесменами. Его связали с самой грозной ОПГ 90-х
19:1216 ноября

Тюремщики избили заступившегося за жену россиянина

18:1016 ноября

Раскрыта судьба московской клиники после смерти пяти пациентов

17:2616 ноября

В России членов наркосиндиката уличили в отмывании миллиардов рублей

Силовые структуры00:01 9 июля

«Дел о госизмене будет все больше»

Генерал ФСБ — об аресте Ивана Сафронова, поиске шпионов и продаже российских секретов за рубеж
16:5216 ноября

Прокуратура проверит особняк российского полицейского с золотыми туалетами

15:2116 ноября

В Ингушетии расстреляли мужчину из кровной мести

14:4816 ноября

Пять пациентов московской клиники умерли по вине врачей

Россия
Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве
В России умерло рекордное число пациентов с коронавирусом за сутки
«Происходит печальный процесс эволюционного отбора людей»
Как будет развиваться пандемия коронавируса и к чему надо готовиться? Отвечает вирусолог
В Минздраве назвали в 12 раз увеличивающий риск смерти при COVID-19 фактор
«У нее была четкая страшная цель — уничтожить ребенка»
Откуда в российских женщинах берется ненависть к своим детям и кто на самом деле в этом виноват?
Последствия ледяного дождя в Москве показали на видео
«Температура плясала как неугомонная»
Чего ждать, если заразишься COVID-19: дневник российского пациента из «красной зоны»
Все материалы
Мир
В ВОЗ рассказали о диалоге с разработчиками российской вакцины от коронавируса
Члены команды Трампа решили помочь Байдену с передачей власти
Обама рассказал о России, Трампе и Путине в своих мемуарах
Он описал слабые стороны российской политики и свои ошибки
В Китае приготовились объединиться с Россией против гегемонии отдельных стран
«Я готов был отдать все деньги»
В Китае ежегодно похищают тысячи детей. Кому их продают и сколько на этом зарабатывают?
Раскрыты планы Трампа насчет проведения саммита G7
Реджеп ЭрдоганИ целого моря мало
Турция бросает вызов Европе. Зачем Эрдоган разжигает конфликт с Грецией в Средиземном море?
Все материалы
Бывший СССР
«Подбежал к раненому, а в нас гранату бросили»
Протестующие белорусские врачи — о борьбе с пытками, репрессиями и коронавирусом
Борьба на истощение
Лукашенко впервые назвал протестующих рабочих террористами. Чего он добивается?
Пан или провал
США взялись за решение карабахского вопроса. Способен ли Трамп остановить войну на Кавказе?
Революция по-быстрому
Киргизы сменили власть за десять дней. Почему в республике так легко совершить переворот?
Все материалы
Экономика
Названа лучшая водка
Прокачались
Россия пережила множество кризисов. Как она научилась не бояться падения цен на нефть?
Россиянам раскрыли мошенническую схему по краже денег с бесконтактных карт
Давление цифры
Как digital гонит экономику из тени
Гендиректор фармкомпании рассказал о наличии экспресс-теста на коронавирус
Миллиардер-затворник нажился на пандемии
Все материалы
Силовые структуры
Глава УФСИН рассказал о перспективах Ефремова в колонии
ФСБ задержала аудитора Счетной палаты Меня за хищение 700 миллионов рублей
Бывшему министру строительства России грозит до десяти лет тюрьмы
Суд по делу расстрелявшего сослуживцев солдата Шамсутдинова набрал присяжных
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянка обвинила воспитательницу в тушении спичек об руки детей
Гражданин Икс
30 лет назад арестовали Чикатило. История главного маньяка СССР в документах из закрытых архивов
Стали известны детали дела против замглавы правительства Московской области
Все материалы
Наука и техника
«Приблизим час нашего торжества»
 
Все материалы
Спорт
«У него кирпичи вместо кулаков!»
Как самый грязный бой в истории бокса довел бойцов до тюрьмы и самоубийства
Десятки звезд поддержали Артема Дзюбу после скандала с интимным видео
Но футболист потерял место в сборной России и капитанскую повязку в «Зените»
Партнерский материал
«Эль-класико» по-британски
«Манчестер Сити» против «Ливерпуля»: на кого ставить, когда матч и где смотреть
«МС» — «Ливерпуль»: выигрывают одни и те же ставки. Какие?
В играх «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» есть пари, дающие 2400 процентов прибыли. Мы про них знаем
Все материалы
Культура
Сын Джигарханяна опубликовал последнее фото отца
Тела в выгодном свете
Американский фотограф по-новому взглянул на обнаженное тело. Его снимками восхищается весь мир
Сын Джигарханяна заявил об «ужасном совпадении» в смерти актера
«Месяцы слабости, бессонницы и боли»
Кто рискует пострадать от коронавируса и что ждет выживших?
Умер заслуженный артист России Юрий Черкасов
«Гораздо меньше на земле армян»
Умер Армен Джигарханян: главные роли великого артиста
Анита Цой раскритиковала призыв Меладзе к бойкоту новогодних шоу
Все материалы
Интернет и СМИ
Врач усомнился в верности диагноза соведущего «Вечернего Урганта»
Опасные связи
Соцсети поселили в умах миллиардов людей тревогу, страх и депрессию. Как от этого спастись?
В СК отказались возбудить дело о доведении журналистки до самоубийства
«Это какой-то беспредел»
 
Доктор Мясников перечислил смертельно опасные способы лечения коронавируса
«Нам нужно бежать в два раза быстрее»
Как российский интернет пережил коронавирус и что ждет его дальше?
Снимки «пошлых» овощей довели телеведущих до истерики
Все материалы
Ценности
Популярные в 90-х ботинки вновь вернулись в моду
Голодные до красоты
Наркотики, сигареты и смертельный сон: почему и как люди веками пытаются похудеть
В Крыму начнут продавать картонные дизайнерские гробы
Спустился с небес
Дональд Трамп привык к роскошной жизни, но потерял миллионы. Что осталось его семье после выборов?
Стилист Киркорова за два года накопил на квартиру в Москве и вызвал споры в сети
«Классическая американская красавица»
Из учительницы в первую леди США: чем известна жена Джо Байдена и почему все боготворят ее стиль
Первую элитную послевоенную машину СССР решили продать за 26 миллионов рублей
Все материалы
Путешествия
Популярную российскую блогершу залило кипятком во время отдыха в Сочи
«Он слишком хорош для этого мира!»
Одиночество, предательство и суицид: печальная история владельца самого популярного замка в Германии
Российские авиакомпании массово запросили допуски на рейсы за границу
«Боишься? Не бойся, я сам боюсь»
Человеческие кости, смертоносный ледник и древние обычаи: чем туристу заняться в Северной Осетии
Россияне массово захотели покинуть дом на Новый год
«Здесь ощущают прилив сил и бодрости»
Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
Определена лучшая в мире авиакомпания
Все материалы
Из жизни
Восьмилетняя девочка провалилась в 15-метровый колодец и провела там 45 минут
Пациент с COVID-19 сказал родственникам «мне не так уж плохо» и умер
Россиянин перепутал родственника с медведем и застрелил его
«Не знаю ни одного голландца, который балуется наркотиками»
История россиянки, которая переехала в Амстердам
Работница «Макдоналдса» раскрыла проверенный способ получить бесплатную еду
Оливера ЧирковичПервая пантера
Как двухметровая красотка-баскетболистка попала в банду, награбила миллионы и сбежала из тюрьмы
Все материалы
Представлен новый Subaru BRZ
Гоночный Lamborghini выпустили на улицы
Как, из чего и зачем сделали самый лютый дорожный Huracan — STO?
Представлен новый бюджетный кроссовер Renault
Наследник FX: каким получился Infiniti QX55
Все подробности о новом кросс-купе Infiniti
Audi рассказала о новинках для России
Путешествовать на Lamborghini? Мы это сделали. Снова
История одного побега: Краснодарский край, перевалы, Urus
Geely разработает новый двигатель совместно с Daimler
Все материалы
Дом
Дверь в никуда
В России продлили льготную ипотеку. Чем сейчас опасна покупка квартиры?
Голова кругом
Зачем в мире строят круглые дома, отели и острова?
Операция «Ликвидация»
В уникальной усадьбе жили Романовы и дед Путина. Теперь ее сносят втайне от всех
Все материалы
Нацпроекты
В Чечне появятся две библиотеки нового поколения
Не дышите
Россияне по всей стране дышат грязным воздухом. Как это исправить?
На Ставрополье высадили более 230 тысяч деревьев
Цифровое крепостничество
Кому нужен отказ от трудовой книжки и как он поможет россиянам сэкономить миллионы рублей?
В России объявили отбор программ по созданию селекционных центров
Отложенные перспективы
Внедрение 5G в России пришлось перенести. Когда в стране появятся сети нового поколения?
На грани
Бедность снова стала угрозой для всего мира. Как с ней справится Россия?
Все материалы