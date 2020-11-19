Объявлен лауреат Букеровской премии

Шотландско-американский писатель Дуглас Стюарт стал лауреатом Букеровской премии. Об этом сообщается в Twitter премии.

Стюарта отметили за его дебютный роман «Shuggie Bain». Книга посвящена матери писателя, скончавшейся от алкоголизма, когда ему было 16 лет. Роман рассказывает о непростом периоде взросления мальчика из неблагополучной семьи в Глазго 1980-х годов.

В 2019 году победительницами стали канадская писательница Маргарет Этвуд и британка Бернардина Эваристо за романы «The Testaments» и «Girl, Woman, Other».

Букеровская премия — одна из самых престижных наград в мире английской литературы. До 2013 года присуждалась автору, проживающему в одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве, за роман, написанный на английском языке. С сезона 2014 года премия вручается за роман, написанный на английском, вне зависимости от гражданства автора. Впервые вручение награды состоялось в 1969 году.