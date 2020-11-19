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МИД рассказал о доказательстве «лживости заявлений» США

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Пуск SM-3
Пуск SM-3
Фото: Lt. Chris Bishop Deputy Director / U.S. Navy

Доказательство «лживости заявлений» США — их недавние ракетные испытания. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

Отмечается, что они прошли 17 ноября в Тихом океане: речь идет о пуске с морской платформы ракеты-перехватчика «Стандарт-3» по цели, имитирующей межконтинентальную баллистическую ракету. «Это новое подтверждение опасного и дестабилизирующего характера линии Вашингтона в вопросах противоракетной обороны, ее очевидной антироссийской направленности», — заявила Захарова.

Она отметила, что раньше Вашингтон уверял, что перехват российских межконтинентальных баллистических ракет американскими системами технически невозможен. Однако испытания якобы указывают на то, что это не так и ПРО США, напротив, «направлены против России». Захарова считает, что это доказывает, как Вашингтон манипулировал общественным мнением под надуманными предлогами.

Ранее сообщалось, что в Китае приготовились объединиться с Россией против «гегемонии отдельных стран». Пекин намерен продолжать отношения с Москвой на самом высоком уровне.

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