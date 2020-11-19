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В Китае приготовились объединиться с Россией против гегемонии отдельных стран

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Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: РИА Новости

Китай приготовился объединиться с Россией для борьбы против гегемонии и однобокой политики отдельных стран. Об этом в телефонном разговоре с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил его коллега из КНР Ван И, сообщается на https://www.fmprc.gov.cn/web/wjbzhd/t1833462.shtml китайского МИД.

«Китай готов бок о бок с Россией совместно противодействовать однобокой политике, протекционизму и гегемонии (отдельных стран — прим. "Ленты.ру"), которые наносят удар по международным отношениям и международному порядку», — сказал Ван И, добавив, что Пекин намерен продолжать отношения с Москвой на самом высоком уровне.

Ранее избранный президент США Джозеф Байден, который с 2021 года вступит в новую должность, назвал Россию главной угрозой для безопасности и союзов Вашингтона. Китай же политик оценил как основного конкурента.

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