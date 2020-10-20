США задумались над оружием в космосе из-за России и Китая

США задумались о создании оборонительного вооружения в космосе из-за действий России и Китая. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер на видеоконференции, организованной вашингтонским Атлантическим советом. Его слова приводит «Интерфакс».

«Китай и Россия милитаризировали космос. Они размещали там оружие. Поэтому нам нужно строить оборонительные системы», — сказал Эспер.

Он добавил, что это необходимо в том числе для защиты находящихся на орбите аппаратов невоенного назначения. По его словам, армии США следует усиливать «возможности своих ВМС, а также возможности в киберпространстве».

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о модернизации ядерного оружия страны до «невиданного уровня». По словам главы государства, другие страны еще даже близко не достигли таких высот в развитии ядерного оружия, как США.

В сентябре Эспер назвал Россию и Китай главными стратегическими соперниками США. По его словам, оба государства модернизируют свои вооруженные силы, а также расширяют свои возможности в космической сфере и киберпространстве.