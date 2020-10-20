МИД прокомментировал обвинения США россиянам за хакерство и вирус-вымогатель

МИД России прокомментировал обвинения США россиянам за хакерство и вирус-вымогатель. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Как обычно, никаких доказательств не представлено. Растиражированы избитые тезисы о "причастности» нашей страны к широкому спектру деструктивных действий в информационном пространстве», — говорится в тексте.

МИД опроверг обвинения Вашингтона, подчеркнув, что российские государственные структуры «не имеют никакого отношения к вредоносной деятельности» в интернете. В тексте отмечается, что за заявлениями Штатов стоят соображения политического характера, а также стремление «русофобских сил в США» говорить на определенные темы в преддверии президентских выборов.

19 октября США предъявили шести россиянам обвинения в хакерстве. Как отмечалось, все они причастны «к некоторым из самых разрушительных кибератак в мире». Среди них упоминаются атака на энергосистему Украины, вмешательство в Грузии, во время выборов во Франции и в связи с Олимпиадой 2018 года. Речь, в частности, идет о распространении вируса-вымогателя NotPetya в 2017 году, который заразил устройства по всему миру и нанес ущерб на миллионы долларов. Госсекретарь США Майк Помпео также обвинил Россию в «пренебрежении международной стабильностью» в киберпространстве.

Атака NotPetya в 2017 году нарушила работу инфраструктуры на Украине: сбои произошли в Центральном банке Украины, главном аэропорту Киева и на Чернобыльской атомной электростанции. При этом опасное ПО распространилось и среди российских предприятий. В США атаку NotPetya назвали «самой разрушительной и дорогостоящей кибератакой в истории», а ответственность за произошедшее возложили на Москву.

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