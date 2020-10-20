В Турции призвали Эрдогана признать Крым российским

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану стоит признать Крым российским ради улучшения отношений с Россией. К этому в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» Хаялом Муаззином призвал бывший министр иностранных дел Турецкой Республики Яшар Якыш.

По мнению дипломата, отношения между Турцией и Россией — дружественные и должны улучшаться. Он напомнил, что Анкара имеет прочные связи с крымскими татарами, и для их развития ей необходимо связываться с Москвой.

«Я был там два раза и не видел никакого ущемления крымских татар (...) Крымские татары очень свободно говорят на родном языке. И имеют больше прав, чем было при украинской власти. Турция должна быть реалистом и признать Крым частью России», — приводит корреспондент слова Якыша.

Нынешнее руководство турецкого МИД смотрит на этот вопрос иначе. В начале сентября сообщалось, что после обысков у крымско-татарских активистов Турция обвинила Россию в притеснении этого этнического меньшинства. Анкара последовательно отказывается признавать российский суверенитет над Крымом и разделяет украинскую позицию по этому вопросу.

Крым был признан территорией России по результатам мартовского референдума 2014 года. Украина, Евросоюз, США и другие страны не признают итоги голосования. Москва настаивает на том, что процедура проходила в соответствии с нормами международного права.