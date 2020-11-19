Женщина зашла на стрим с беременной свиньей и спасла ее от пожара

В начале ноября 2020 года жительница США Лаура Палладино (Laura Palladino) решила зайти на стрим с фермы, где жила беременная свинья. Наблюдая за животным, женщина стала свидетельницей того, как в сарае вспыхнул пожар. Об этом сообщает Unilad.

Палладино захотела проведать свинью онлайн, потому что в прошлом ездила на ферму в реальной жизни. Пытавшаяся снять стресс американка подумала, что стрим с беременным парнокопытным поможет ей расслабиться. Однако она не представляла, что станет свидетельницей опасного происшествия: в какой-то момент животное опрокинуло лампу, и сено на полу сарая вспыхнуло.

«Я начала волноваться. Я была единственной зрительницей, и от этого у меня сжималось сердце. Я ничего не могла поделать, это было ужасно», — рассказала Палладино журналистам. Женщина сразу же позвонила на ферму, но ей никто не ответил. После этого она вызвала полицию и местную пожарную службу. Позднее ей удалось дозвониться и до владельца фермы. Мужчина забежал в сарай и вывел беременную свинью. Таким образом, Лаура спасла ее от пожара.

Сотрудники фермы поблагодарили Палладино за то, что та проявила бдительность и не оставила свинью без помощи. Вскоре спасительница вновь приехала на ферму, чтобы лично навестить выжившее животное. Там она узнала, что в честь нее назовут первого поросенка в помете.

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