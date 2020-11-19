Четверо экоактивистов уехали на остров в командировку и пропустили пандемию

Находившиеся восемь месяцев вдали от цивилизации четверо активистов вернулись домой и удивились тому, как мир изменился из-за пандемии коронавирусной инфекции, пишет Associated Press.

Чарли Томас, Мэтт Бутшек II, Наоми Ворчестер и ее муж Мэтт Саунтер с февраля оказались отрезаны от цивилизации. Четверка волонтеров отправилась на атолл Куре, расположенный в необитаемой северной части Гавайских островов. Не имея телевизора и доступа к интернету, уехавшая поддерживать экосистему острова команда время от времени получала с Большой земли весточки от родных, передаваемых с помощью спутника. Активисты признались, что по возвращении домой им было трудно поверить своим глазам.

Самая молодая участница экспедиции, 18-летняя Чарли, призналась, что впервые покинула родной дом на столь долгий срок. «Я устала от социальных сетей, меня достало все, что происходило. Возможность избавиться от телефона и оборвать все контакты показалась мне заманчивой», — рассказала девушка. Она отметила, что перед тем, как она уехала на Гавайи из Новой Зеландии, случаев коронавируса вблизи ее родины зафиксировано не было, однако позже ситуация начала меняться.

26-летний волонтер Мэтт Бутшек II признался, что во время поездки узнал о смертях сразу двух близких людей. Сначала он узнал о смерти дяди, а затем ему сообщили, что его близкий друг разбился в аварии. «Помню, как читал это, думая, что это шутка, а потом вдруг понял, что это не так», — рассказал он.

Мужчина добавил, что ему сложно привыкнуть к новым ограничениям и тому, что все вокруг носят маски. «Это кажется мне ненормальным. Но все говорят, мол, да, теперь мы так живем», — заключил активист.

Как уточняет Associated Press, атолл Куре — единственный остров в северной части архипелага, на который распространяется власть штата. Все остальные острова находятся под юрисдикцией федерального правительства. Отмечается, что атолл является домом для морских птиц и находящихся под угрозой исчезновения гавайских тюленей-монахов. Дважды в год на остров отправляют две бригады добровольцев. Они убирают принесенный волнами на берег мусор, и поддерживают распространение исчезающих растений.

Ранее глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге выразил обеспокоенность из-за высокой смертности среди пациентов с коронавирусом в Европе. По его словам, на регион приходится 28 процентов зарегистрированных в мире случаев коронавирусной инфекции. «На прошлой неделе в Европе было зафиксировано более 29 тысяч жертв COVID-19. Это значит, что один человек умирает каждые 17 секунд», — заключил он.