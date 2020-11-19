В России создадут реестр онлайн-курсов

В России создадут государственный реестр онлайн-курсов «Современная цифровая образовательная среда». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в четверг, 19 октября.

Согласно тексту документа, система призвана обеспечивать формирование и ведение курсов. Этот порядок устанавливает Минобрнауки.

Кроме того, через реестр будет происходить интеграция информационных систем образовательных организаций с образовательными платформами и централизованный учет результатов обучения по программам высшего и дополнительного профессионального образования.

Система создается в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». Его общий бюджет составит почти 784,5 миллиарда рублей. Среди основных целей нацпроекта — обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.