Россиянка обвинила воспитательницу в тушении спичек об руки детей

Жительница Новосибирска обвинила воспитательницу одного из языковых центров города в том, что та издевалась над ее пятилетними сыновьями-двойняшками, туша им об руки спички и запугивая их. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России по Новосибирской области.

«Проводится процессуальная проверка по информации, размещенной в СМИ, о том, что жительница Новосибирска обвинила воспитателя одного из детских центров языкового развития и творчества в издевательствах над ее пятилетними сыновьями-двойняшками», — говорится в сообщении.

Ранее россиянка рассказала в беседе с городским порталом ngs.ru, что одна из воспитательниц центра таким образом наказывала детей: об этом ей рассказали сами сыновья. Кроме того, женщина могла за плохое поведение ударить их. «Спрашиваю, почему раньше мне не рассказывали, — она им угрожала, что сожжет их», — сообщила мать. Она также отвезла ребенка, у которого нашла повреждения, в травмпункт, где ему диагностировали ожог второй степени.

Сама воспитательница от подобных обвинений открестилась и призналась, что на фоне конфликта у нее поднялось давление. Директор центра же заявила, что след на руке ребенка — это расчесанный прыщ, который появился у мальчика из-за аллергии.

При этом детей она отчислила из центра за клевету, так как, по ее словам, случившемуся не нашлось подтверждений. А заявление в полицию мать отчисленных детей написала из мести, считает руководитель.

Ранее новосибирскую медсестру уволили после того, как в сети появилась запись, на которой она таскает ребенка за волосы. Глава региона поручил проверить методы исполнения обязанностей работников больницы в целом.