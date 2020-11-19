Найден способ снизить вероятность заражения коронавирусом на 70 процентов

Ученые обнаружили способ снизить вероятность заражения коронавирусом на 70 процентов. На сайте правительства Великобритании был опубликован краткий фильм о борьбе с коронавирусом, созданный исследователями из Университета Лидса.

Специалисты полагают, что проветривание помещений может значительно сократить риск заражения вирусом. При этом плохая вентиляция, напротив, повышает риск заразиться. Эксперты также отмечают, что воздух должен обязательно поступать с улицы, а не просто циркулировать внутри здания.

Исследователи советуют регулярно широко открывать окна на 10-15 минут на протяжении всего дня, а также обеспечить постоянный доступ небольшого количества свежего воздуха в помещение.

Ранее исследовательская группа Медицинского центра Фрайбургского университета в Германии доказала наличие у людей, выздоровевших от COVID-19, иммунных клеток, которые длительное время остаются в организме и могут опосредовать быстрый иммунный ответ в случае повторного заражения.