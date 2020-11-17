Выявлена неожиданная опасность антибиотиков при коронавирусе

Прием антибиотиков при заражении коронавирусом SARS-CoV-2 способен ухудшить состояние больного и привести к серьезным осложнениям. Препринт исследования, проведенного учеными Хуачжунского университета науки и технологии, доступен в репозитории Research Square.

Специалисты проследили за состоянием здоровья 1613 пациентов с COVID-19, которые не испытывали тяжелых симптомов. Они поступили в больницы с низким риском бактериальной инфекции, при этом их разделили на группы, в одной из которых прибегли к раннему назначению антибиотиков. В течение 30 дней наблюдений у части пациентов выявили осложнения. В группе, где принимали антибиотики, их частота была неожиданно в полтора раза выше, чем в контрольной группе.

Таким образом, антибиотики способствовали прогрессированию заболевания, длительному сроку пребывания в стационаре (более 15 суток) и развитию вторичных инфекций. Связи с повышенной смертностью выявлено не было.

Как пишут ученые, они рекомендуют избегать использования антибиотиков, кроме случаев крайней необходимости, пациентам с не тяжелым COVID-19, особенно на ранних стадиях.