Названы опасные последствия COVID-19 для молодых людей

Названы опасные последствия длительного течения COVID-19 для молодых людей. Соответствующее исследование британских ученых группы Coverscan опубликовано на портале MedRxiv.org.

Результаты исследования показали, что вирус может оказывать долгосрочное воздействие на молодых людей, которые не были госпитализированы.

Специалисты изучили долгосрочные последствия для людей, относящихся к группе низкого риска. Выяснилось, что у молодых людей могут обнаружить повреждения органов через четыре месяца после выздоровления, при этом наиболее распространенным является поражение сердца.

Ученые отметили опасность именно длительной формы коронавируса. Обычно COVID-19 длится около двух недель, однако такой период — только острая фаза заболевания. У некоторых заболевших симптомы сохранялись достаточно долго, при этом почти у 70 процентов из них были повреждены один или несколько органов. Чаще всего были повреждены сердце и поджелудочная железа. Также вирус давал осложнения на почки, печень и селезенку. Некоторые пациенты через несколько месяцев после заражения жаловались на одышку, мышечные спазмы и головные боли.

Доктор Амитава Банерджи из Университетского колледжа Лондона заявила, что у 25 процентов молодых пациентов были повреждены два или более органов. Внутренние органы повреждались в результате воспаления, вызванного инфекцией. Будут ли эти проблемы носить постоянный характер, станет ясно только через некоторое время, отметили врачи.

Пациентам, перенесшим инфекцию, специалисты посоветовали заниматься спортом и худеть, так как люди с высоким индексом массы тела (ИМТ) больше подвержены риску повреждения органов.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус перечислил долгосрочные последствия для переболевших COVID-19. Их могут ждать такие последствия, как утомляемость, кашель, затруднения в дыхании, воспаления и поражения основных органов, включая легкие и сердце.