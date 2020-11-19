Казахстан призвали следить за Нацбанком после запрета покупки долларов

Международный валютный фонд (МВФ) призвал власти Казахстана проследить за своим Центробанком и повысить доверие к нему, сообщает Reuters.

Сообщение появилось после того, как стало известно о нестандартной практике, применяемой регулятором для поддержания курса национальной валюты. ЦБ вмешивается в ход торгов, отклоняя или задерживая заявки на покупку доллара. Фактически речь идет о запрете на приобретение иностранной валюты больше допустимых объемов, что противоречит идее плавающего курса.

На применение такого механизма Центробанком обратили внимание в начале октября. После соответствующего журналистского запроса регулятор заявил, что случившееся не связано с курсом тенге и объемом торгов.

Однако экономисты полагают, что ЦБ и дальше сохранит такие «интервенции» — вопрос курса тенге является политически значимым для страны. Минувшим летом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев требовал обеспечить стабильность национальной валюты. Из-за такой политики Центробанка кредитные организации вынуждены покупать доллары на межбанковском рынке, где он дороже. Однако на валютном рынке тенге сохраняет свой статус.

В МВФ похвалили Казахстан за приверженность таргетированию инфляции, однако отметили, что гибкий и адекватный курс национальной валюты повысит доверие к регулятору и поспособствует снижению долларизации экономики. После этого и проведения реформ инфляция станет значительно меньше зависеть от волатильности обменного курса.