Казахстан обогнал Россию по доступности электричества для населения. Рейтинг составило РИА Новости.

Согласно расчетам агентства, Казахстан занял седьмое место среди стран Европы, а Россия оказалась на 11-й позиции. Обе страны обогнали Украину и Белоруссию, которые заняли 15-е и 30-е места соответственно.

Материалы по теме Союз спасения Европа ищет выход из худшего кризиса в новейшей истории. Цена вопроса — 1,3 триллиона евро

Лидерами по количеству электричества, которое граждане могут купить на среднемесячную зарплату, оказались Лихтенштейн, Исландия и Норвегия. Как пояснило агентство, в Лихтенштейне доходы населения одни из самых высоких в Европе, а стоимость электричества ниже, чем во многих развитых странах.

В тройку стран с самым недоступным электричеством агентство включило Молдавию, Румынию и Латвию. Как пояснили аналитики, в Молдавии электроэнергия не очень дорогая, однако сдерживающим фактором выступают низкие зарплаты.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!