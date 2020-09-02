Казахстан заподозрили в наживании на России

Казахстан заподозрили в наживании на российском рынке после того, как республика запретила поставки лома черных металлов на территорию России. Об этом пишет РБК.

Казахстан поставлял в Россию около миллиона тонн лома в год, что составляет 90 процентов экспорта этого сырья из республики. В первые пять месяцев 2020 года объемы поставок составили 300 тысяч тонн, однако в мае они упали в три раза, а с июня почти полностью остановились, сообщил источник издания. В результате в России возник дефицит сырья; в частности, с проблемой столкнулся Магнитогорский металлургический комбинат, чьи потребности на треть перекрывались поставками из Казахстана.

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Россия обратилась в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК), которая установила, что 10 июня 2020 года «дочка» Казахстанских железных дорог «КТЖ-Грузовые перевозки» запретила принимать к перевозке вагоны с ломом и отходами черных и цветных металлов, отправляемых на экспорт, в том числе в Россию. Запрет на вывоз такого сырья автомобильным транспортом действует уже два года. Комиссия сочла новый запрет нарушением конкуренции, однако власти Казахстана его введение отрицают.

При этом после прекращения поставок лома в Россию казахстанские металлургические компании «ArcelorMittal Темиртау» и KSP Steel, конкурирующие с российскими производителями, продолжили поставлять половину своей стали, производящейся из лома, на российский рынок, указывал замглавы российского Минпромторга Виктор Евтухов.

Спор России и Казахстана в рамках ЕАЭС может разрешиться в специальном суде при организации, однако эксперты полагают, что до реального судебного разбирательства не дойдет. По оценке управляющего партнера адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Алима Бишенова, спор разрешится на уровне Евразийской экономической комиссии или Евразийского межправительственного совета.