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Семью с грудным ребенком насмерть задавило обрушившейся скалой во время отдыха

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Фото: Newsflash

В бразильском штате Риу-Гранди-ду-Норти огромная скала обрушилась на туристов и насмерть задавила целую семью с грудным ребенком. О случившемся сообщает The Mirror.

По информации издания, пара с семимесячным младенцем отдыхала на пляже Пипа в районе муниципалитета Тибау-ду-Сул. Как рассказали свидетели произошедшего, супруги сидели слишком близко к скалам и, когда каменная глыба начала падать на побережье, не успели убежать.

При этом во время обрушения мать попыталась закрыть ребенка собой, чтобы защитить его. После случившегося очевидцы попытались вытащить из-под завалов пострадавших, однако спасти их жизни не удалось.

По заверениям местных властей, из-за частых обвалов в этом месте уже были установлены предупреждающие таблички, но их смыло в море. Кроме того, секретарь муниципалитета по связям с общественностью Фабис Пиньейру (Fabio Pinheiro) заявил, что пара знала об опасности места и была предупреждена о возможном обрушении скал.

Ранее в ноябре огромный кусок скалы рухнул в океан на Канарских островах. Инцидент случился на пляже Аргага на популярном испанском курорте Валле-Гран-Рей острова Ла Гомера. На кадрах с места события, в нескольких метрах от отдыхающих начинает разрушаться высокая скала, и фрагмент глыбы падает в воду, поднимая высокий столб пыли.

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